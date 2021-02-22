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Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız." dedi.
Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına işaret ederek, "Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimleri ile de ayrı ayrı görüşecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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