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Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik." ifadesini kullandı.
Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle ertelendiğini bildirdi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı."

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Pandemi süresince iş yerleri kapalı kalan esnafımızın, sanatkarımızın ve tacirimizin talepleri arasında yer alan ve yakinen takip ettiğimiz bazı vergi ödemelerinin ertelenmesi hususundaki düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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