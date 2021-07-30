Bakan Elvan tek tek duyurdu! Süreler uzatıldı

Konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV indirimlerinin süresinin 2 ay, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin ise eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TL MEVDUATLARINDAKİ STOPAJ İNDİRİM SÜRESİNİ EYLÜL SONUNA UZATIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.