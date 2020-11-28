Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.