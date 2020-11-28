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Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.

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