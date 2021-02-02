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Bakan Elvan yapılandırmaya başvuran kişi sayısını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." dedi
Bakan Elvan yapılandırmaya başvuran kişi sayısını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, borç yapılandırmasının sona erdiğini ve büyük ilgi gösterildiğini açıkladı.

Bakan Elvan Twitter'dan yaptığı açıklamada 7.6 milyon vatandaşın 110 milyar liralık borcunu yapılandırdığını ve şu ana kadar 4.1 milyar liralık tahsilatın gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Elvan "17 Kasım 2020’de başlayıp 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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