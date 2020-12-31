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Bakan Elvan'dan net mesaj: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun ve öngörülebilir politikalarla pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan'dan net mesaj: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığının sürdüğünü belirterek, "Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız." dedi.

Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınlayan Elvan, şunları söyledi:

"Yakın tarihimizin en büyük küresel sağlık krizini tecrübe ettiğimiz bir yıl olan 2020'yi geride bırakıyoruz.

Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz.

Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.

Yeni yılın, önemli başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyor ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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