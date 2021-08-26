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Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar: Türkiye ekonomisi canlanmaya başladı!

Bakan Lütfi Elvan, milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda ekonominin canlanmaya başladığını ifade etti. Elvan, ABD ve AB ülkelerinin pandemi öncesindeki seviyeye gelmediğini, Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu söyledi.
Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar: Türkiye ekonomisi canlanmaya başladı!

Ekonomide yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için aldıkları kararları ve önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları partinin yetki kurullarında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide döviz artışından kaynaklanan yükü hafiflettikleri, ekonominin canlanmaya başladığını dile getirdi. Bakan Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, partisinin MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı toplantılar yapıyor. Bakan Elvan, milletvekillerinin ekonomik kriz ve vatandaşların şikayetlerine ilişkin değerlendirmelerini de dinliyor.

Edinilen bilgilere göre, Elvan ekonomiyle ilgili olarak şu önemli başlıkları paylaştı: 

BİREYSEL KREDİLERE TAKİP

“Ekonomik göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Aldığımız tedbirler etkisini gösteriyor. Tasarruf tedbirlerine büyük özen gösteriyoruz. Dövizdeki yükselişin bize bir yükü oldu. Ama dikkatli ve prensipli davranırsak, bu yükü hafifletiriz. Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.”

PARA ARZINDA SORUN YOK

Bazı milletvekillerinin “Aldıkları krediyi yatırım için kullanmak yerine dövize çevirenler var. Bunun önüne geçilmesi lazım” dediği öğrenildi. Elvan, ayrıca piyasada yeterince para bulunmadığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Elvan “Para arzı konusunda bir sıkıntı yok. ‘Para yok, para yok’ deniyor ama olması gerekenden fazla para var piyasada” sözleri üzerine bazı vekiller, tahvil gibi araçlarla piyasadaki fazla paranın çekilmesini önerdi.

'TÜRKİYE DAHA İYİ DURUMDA'

Bakan Lütfi Elvan yaptığı değerlendirme toplantılarında, ABD ve AB ülkelerinin ekonomik göstergelerinin henüz pandemi öncesindeki seviyeye gelmediğini, Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu iddia etti. Elvan, “Ekonomik dengelerin düzelmesinde turizm ve ihracatın payı var. Tasarrufa azami özen gösteriyoruz. Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnaların kaldırılması ve sistemin eski haline döndürülmesi için çalışma yapılıyor. Ekonomik alt yapısının daha da iyileşmesi için yasa çalışması var. Önümüzdeki dönem Meclis’e yapısal değişiklikler getirilecek” şeklinde konuştu.

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