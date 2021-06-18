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Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması

Bakan Lütfi Elvan yaptığı açıklaması ile "Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları;

"Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız.

Aşılamada günlük 1,5 milyona ulaştık, aşının olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatta göreceğiz. Dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye olumlu katkı sağladı, ihracat tarafı olumlu gidiyor.

İhracatta yıl sonu hedefine ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. "

Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın önünde, kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.

Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak. Bu da sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.

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