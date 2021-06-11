Bakan Elvan'dan vergi indirimi açıklaması! 75 olarak uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, çevrim içi düzenlenen 'Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşuyor...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 141 milyar lirayı aşan salgın desteklerinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

“TÜM PAYDAŞLARIMIZLA YOĞUN BİR MESAİ İÇİNDEYİZ”

Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı olmanın sakıncalarını açıkça ortaya koydu. Çok uluslu şirketler kendilerine yeni üretim merkezli merkezler arıyorlar. Almanya, ABD ve Güney Kore gibi ülkeler devasa yatırımları hayata geçiriyorlar. Böyle bir konjonktürde erken harekete geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendiren hatta kendi fırsatını kendi oluşturanlar salgın sonrası dönemin kazananı olacaklar. Ekonomi reform programını bu amaçla hazırladık. Ekonomideki tüm aktörler için öngörülebilirliği ve güveni daha da artıracak adımları ortak adımla belirledik. Bu adımların haya geçmesi için tüm paydaşlarımızla yoğun bir mesai yürütüyoruz.

DESTEKLER YIL SONUNDA 191 MİLYAT TL’Yİ BULACAK

Türkiye pandemi sürecini başarıyla yürütüyor. Uyguladığımız politikalarla toplum sağlığı ve ekonomiyi ayakta tutacak tedbirlere önem veriyoruz. Sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyarı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve ertelenen kredilerde ise 524 milyar liralık bir kaynak harekete geçti. Yükselen ekonomilerde çizgi üstü ve çizgi altı desteklerin tutarı Türkiye'de yüzde 13. Böylesine zorlu bir dönemde üretim ve ticarette süreklilik devam ettiyse kısa çalışma, işsizlik ödeneği, nakdi ücret ve normalleşme desteğinin büyük payı var. Sanayicilerimize verilen destekler oldukça önemli. Sanayinin ayakta kalmasında kısa çalışma ödeneğinin inanılmaz bir katkı sağladığını ifade etmek istiyorum. 9.5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık destek sunduk.

Kadın ve genç istidamı olmak üzere iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek. Fiyat istikrarının sağlanması ve cari açığın kontrol altında tutulması ekonomi politikalarımızın arasında yer alıyor.

“ENFLASYON KAZANILMASI GEREKEN BİR ŞAVAŞ”

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Bakanlık olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve hizmet fiyatlandırmasını enflasyon hedeflemesi politikasına uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Üretici ve tüketici arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol oynuyor. Küresel salgından sadece Türkiye etkilenmiş değil tüm dünya etkilendi.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ KURULACAK

Mart, nisan, mayıs aylarında kovide yakalanan hastalar hastaneye alınamıyordu. Bu sıkıntıları Türkiye olarak yaşamadık. Mükemmel sağlık sistemi ve sağlık altyapısı sayesinde gerçekleştirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan sıkıntıların hiçbirini vatandaşımıza yaşatmadık. Yakın zamanda kuracağımız fiyat istikrarı komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacak. Bu komite Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak bilakis MB uygulanan politikaları tamamlayan bir fonksiyon üstlenecek

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ YÜZDE 50'DEN YÜZDE 75'E ÇIKACAK

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

Kurumlar Vergisi oranı biz bu oranı yüzde 25 olarak bu yıl ön gördük. önümüzdeki yıl yüzde 23'e, ertesi yıl 2023'te ise yüzde 20'ye düşüreceğiz.

İmalat sanayiinin ülke ekonomisi için taşıdığı değerin farkındayız. Geçtiğimiz yıl 1.8 büyüme performansında imalat sanayinin katkısı yüzde 28 oldu. 2021 ilk çeyrek büyümenin yüzde 30'unu imalat sanayi sırtladı. Salgınla birlikte dünya genelinde reel sektörde de borçluluk oranları kayda değer bir artış gösterdi. Türkiye'de reel sektörün borçluluk oranı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında olduğunu görüyoruz. Ülkemizin dışa açıklığı sayesinde reel sektör döviz açık pozisyonlarını yönetme kabiliyetine sahip. Reel sektör 2018'den bu yana döviz açık pozisyonunu azaltırken kısa vadede ise fazla veriyor.