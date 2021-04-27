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Bakan Ersoy: Geçen seneye kıyaslandığında Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.
Bakan Ersoy: Geçen seneye kıyaslandığında Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Geçen seneye kıyaslandığında hem önlemler daha fazla artırıldı hem de turizm personelinin tamamı aşılanmış olarak hizmet verecek. Geçen seneye kıyaslandığında, Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı şekilde sunulacak." dedi.

Güvenli Turizm Sertifikasına ilişkin Bakan Ersoy, "Şu an itibarıyla 10 binin üzerinde işletme sertifikasyon programına dahil oldu." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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