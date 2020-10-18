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Bakan Ersoy ile birlikte Ankara turu

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte tarihi Ankara turu yaptı. Tarihi tura Ankara Kalesi eteklerinde başlayan heyet, adeta tarihte yolculuğa çıktı.
Bakan Ersoy ile birlikte Ankara turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Altındağ'ın tarihi değeri ve bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı "Sayın Bakanımızla birlikte Altındağımızın tarihi ve turistik değerlerini gezdik. Bize verdiği destekten ve Altındağımıza olan ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi, Altındağ Ankara'nın kalbi..." dedi.

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İLK DURAK ANKARA KALESİ
Tarihi Ankara turuna, Ankara'nın kalbi konumunda olan Ankara Kalesi'nden başlayan Bakan Ersoy, Başkan Balcı ve beraberindeki heyet, burada keyifli bir gezi gerçekleştirdi. Bakan Ersoy'a başkentin en önemli tarihi bölgesi Kale'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, gerçekleştirilecek projelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Kale'de esnaflara selam veren ve herkesle sohbet eden heyet, Kale'nin eteklerinde bulunan Gramofon Kafe'de kısa bir çay molası verdi.

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Çay molasının ardından devam eden gezinin bir sonraki durağı, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılan, 842 yıllık Sultan Alaaddin Camii oldu. Camiide incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördü.

HACETTEPE'YE YAKIN İLGİ
Ankara Kalesi'ndeki gezisini tamamlayan heyetin bir sonraki durağı, Hacettepe bölgesi oldu. Burada tarihi dokuya uygun olarak devam ettirilen dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, restorasyon çalışmalarını çok başarılı bulduğunu ifade etti. Heyet, Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenabi Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

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"ALTINDAĞ'IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ ARTACAK"
Tarihi gezinin bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yakın zamanda açılması planlanan yeni binası oldu. Altındağ'ın tarihi konularda olduğu kadar kültür ve sanat alanında da Ankara'nın en zengin ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Asım Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanımıza bize göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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