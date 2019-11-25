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Bakan Ersoy, küçük Abdulselam'ın hayalini gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da kartondan yaptığı kamera ile okulunda çekim yapan Abdulselam Arslan'a (11), kamera hediye ederek, hayalini gerçekleştirdi.
Bakan Ersoy, küçük Abdulselam'ın hayalini gerçekleştirdi

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde, Çetin ve Sariye Arslan çiftinin iki çocuğundan küçüğü Abdulselam, karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamerayla okulu Akköprü İlkokulu'nda arkadaşlarıyla röportaj yaptı. Henüz 7 yaşındayken televizyondan izlediği haberlere özenen Arslan, ileride kameraman olmaya karar verdi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, 65 bin takipçisi olan İnstagram hesabında, kartondan yapılan kamerayı paylaşınca kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

İLK GERÇEK RÖPORTAJINI BAKAN ERSOY İLE YAPTI

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Arslan'a Bakan Ersoy tarafından kamera hediye edildi. Arslan, gerçek kamerası ile ilk röportajını da Bakan Aksoy ile yaptı.

Bakan Ersoy, Türkiye haber kameramanları derneği ile proje başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile birlikte başlattığımız projeler var. Onlar Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam Arslan ise "Bu kamerayla ailemi okulumu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" diye konuştu.

Ersoy, sonrasında Arslan'la baş başa görüştü.

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