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Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu görüştü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde konaklama sektörü temsilcileri ve banka müdürleriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemdeki yangıların turizmi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı
Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, banka genel müdürleri ve konaklama sektörü temsilcileriyle Marmaris'teki bir otelde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Vali Orhan Tavlı, Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, devlet ve özel banka genel müdürleri, kamu kurum kuruluş temsilcileri ve konaklama tesisi işletmecileri de katıldı. 

Bakan Ersoy ve Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, otel çıkışında basın açıklaması yaptı. Yangınları hatırlatarak turizmcilerin ciddi bir afetle karşı karşıya kaldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Yangın afeti sonrası turizmci ve turizm yatırımlarında ciddi finansman sıkıntısı oluştu. Otelcilerimizin talebiyle Marmaris'te yatırım yapan ve otel işletmecileri ile bir araya gelme kararı alındı. Turizmcilerin çektikleri ve çekecekleri kredi faizleriyle yapılandırılma aşamalarında neler yapabileceğimiz konusunda fikir birliği oluştu. Turizmciye ve özellikle otelcilere bu konuda destek olmak için çalışmalar başladı. Hızlı şekilde talepler yerine gelecek. Bankalar Birliği ve banka genel müdürlerinin hepsinin toplantıya katılması toplantının verimli geçmesini sağladı. Yangın afet kapsamında otellerin kredileri tekrar yapılandırılarak desteklenecektir. Bu desteklerle zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Marmaris'in normal günlerine dönmeye başladığını ifade eden Bakan Ersoy, "Bakanlığımız bünyesindeki turizm geliştirme ajansı olarak Türkiye ve yurt dışında ilk etapta dijital tanıtımlar başladı. Özellikle yangından çok etkilenen Marmaris için 2022 ve 2023 dış pazarlarda tanıtımlarımız devam edecek. Yurt dışında Marmaris tanıtımlarını öncelik vereceğiz. Bu tanıtımlarla yatırımcıları, yerel yönetimleri, kamu kurum idareleri ve konaklama sektörü temsilcileri ile ortak bir Marmaris hikâyesi yazacağız. Bu yeni tanıtım hikayesini hızlı şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Turizm temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ise, "Her zorluk ve her dönemde turizm sektörünün yanında olduk. Şu anda yaşanan söz konusu sıkıntılarda da yanlarında olacağız. Bizler sektör temsilcilerine nasıl yardımcı olabiliriz diyerek bir araya geldik. Verimli geçen toplantı sonrası çalışmalarımızı hazırlayıp hızlı bir şekilde sektör temsilcilerine destek olacağız" dedi.

Açıklama ardından Bakan Ersoy ve Bankalar Birliği Başkanı Çakar, helikopterle otelden ayrıldı.

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