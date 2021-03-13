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Bakan Ersoy son beş yıllık bilançosunu açıkladı! Ayasofya rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın son beş yıllık bilançosunu açıkladı.
Bakan Ersoy son beş yıllık bilançosunu açıkladı! Ayasofya rekoru

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tutdere önergesinde “Ayasofya Camisi’ne (Müzesine) son 5 yılda (2015-2020) tarihleri arasında turistik amaçla gelen ziyaretçi sayısı kaçtır? Bu tarihler arasında turistik amaçla gelen ziyaretçilerden elde edilen gelir ne kadardır? Ayasofya Camisi’nin (Müzesinin) tapu kayıtlarındaki vasfı ve tescil tarihi nedir?” sorularını yöneltti.

1934’TE ESKİ ESER OLARAK KAYITTA

Bakan Ersoy, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı:

“İstanbul, Fatih ilçesi, Cankurtaran mahallesi, 57 ada, 7 parselde yer alan Ayasofya Camisi’ne yönelik yapılan arşiv incelemesinde, yapının Eski Eserleri Koruma Encümeni tarafından 1934 tarihinde eski eser olarak kayıt altına alındığı görülmüştür.

Ayasofya Camisi, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26 Ocak 2005 tarih ve 405 sayılı kararı ile korunması gerekli anıt eser olarak tescil edilmiştir. Tapu kayıtlarında vasfı; ‘Türbe, Akaret ve Muvakkithane ve Medreseyi Müştemil Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ olup, tapuya tescil tarihi 19 Kasım 1936’dır.


Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce; Ayasofya Camisi Müzesi’nden son beş yılda (2015 - 2020 Ocak -10 Temmuz) tarihleri arasında toplam 13 milyon 925 bin 310 kişi ziyaret etmiştir. Son 5 yılda (2015 - 2020 Ocak -10 Temmuz) tarihleri arasında toplam 455 milyon 278 bin 568 TL gelir elde edilmiştir.”

AKM’de camlar TAKILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da temeli atılan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yapımı devam ediyor. AKM’nin dış cephesine de camlar takılmaya başlandı.

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