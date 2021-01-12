Bakan Ersoy: Turizm sezonu Nisan'da başlayabilir

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Etkinlikler mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun nisanda başlayacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada etkinliklerin ve turizm sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

"Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım. Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Bu sene turizmde V çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz"