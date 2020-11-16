  • BIST 1.291
  • Altın 465,348
  • Dolar 7,6441
  • Euro 9,0575
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.
Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangında kullanılamaz hale gelen, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camisi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayın ilk anından itibaren caminin durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, ata yadigarı Vaniköy Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantina yurduna yerleştirilenler: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız16 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • 60 bin yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü16 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı16 Kasım 2020 Pazartesi 09:02
  • Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi16 Kasım 2020 Pazartesi 09:01
  • ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak16 Kasım 2020 Pazartesi 09:00
  • Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldıracağız16 Kasım 2020 Pazartesi 08:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü16 Kasım 2020 Pazartesi 08:59
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi16 Kasım 2020 Pazartesi 08:58
  • Etiyopya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti15 Kasım 2020 Pazar 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti