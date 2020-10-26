  • BIST 1.158
  • Altın 494,580
  • Dolar 8,0756
  • Euro 9,5376
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakan Ersoy'dan 'Karaelmas Ekspresi' müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 yıl önce yolcu sayısı düştüğü gerekçesiyle seferleri iptal edilen Ankara-Zonguldak arasındaki Karaelmas Ekspresi'nin, pandemi sonrası yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini verdi. 
Bakan Ersoy'dan 'Karaelmas Ekspresi' müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Zonguldak arasında 50 yıl boyunca yolcu taşımacılığı yapan; ancak 10 yıl önce yolcu potansiyelinin düşmesi nedeniyle seferlerine son verilen Karaelmas Ekspresi'ne, Eski Ankara Garı'ndan bindi. Bakan Ersoy, tren ile Ankara'nın Kalecik ilçesine gitti. Bakan Ersoy, ilçede Kalecik Halk Kütüphanesi ve Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

'5 TURİZM TRENİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treninin çok başarılı olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte bu tarz turizm trenlerinin seferlerini artırmak istediklerini söyledi. Bu bağlamda Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm treni oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Şimdi eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını tekrar canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Safranbolu ve Zonguldak'a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleriyle birlikte hazırlayıp, pandemi sonrasında inşallah hızlı bir şekilde bu yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek. Bu bağlamda bu geziyi yapıyoruz. Hem tarihi hem kültürel yerler olsun hem gastronomi olsun çok güzel ayrıcalıkları var bu güzergahın. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Aynı Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizm hem uluslararası turizm anlamında çalışmayı başlattık. Hedefimiz turizmi hem 12 aya hem de Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin bir şekilde farkındalığını yaratıp tanıtımını yaparak herkesin turizm pastasından bir pay almasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'GO-TURKEY'DE TANITIYORUZ'

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda belli konuların belli uzmanlar tarafından toplandığını bildirerek bunların 'Go Turkey' internet sitesi altına dünya genelinde tanıtımlarının yapıldığını söyledi. Ersoy, "O yüzden her ili kendi içinde organize edip kendi turizm potansiyellerinden nelerin ön plana çıkarılması gerektiğini, nelerin nasıl tanıtılması gerektiğini uzmanlardan alınan verilerle 'go turkey' sitesinden uluslararası seviyede yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, daha sonra Karaelmas Ekspresi ile yolculuğuna devam ederek Çankırı'ya geçti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik26 Ekim 2020 Pazartesi 14:44
  • Evi terk eden eşini geri götürmek istedi, tartıştığı kayınpederini öldürdü 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
  • Samsun’da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor26 Ekim 2020 Pazartesi 14:28
  • e-Devlet'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet daha kullanıma sunuldu26 Ekim 2020 Pazartesi 14:12
  • Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam26 Ekim 2020 Pazartesi 13:48
  • Gülistan için 100 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı26 Ekim 2020 Pazartesi 13:38
  • Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar26 Ekim 2020 Pazartesi 13:37
  • 17 yaşındaki Emre, kalp krizinden öldü26 Ekim 2020 Pazartesi 13:36
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor26 Ekim 2020 Pazartesi 13:33
  • Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti