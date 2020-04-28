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Bakan Gül: Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık

Adalet Bakanı Abdülhamit Bakan Gül "Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir" dedi.
Bakan Gül: Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından öneli açıklamalarda bulunan Gün'den satır başlıkları şöyle:

Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Virüs dil, din ırk seçmiyor. Bununla mücadele edecek olan da insanlığın bizzat kendisidir. Birlik ve beraberliği bu sayede yeniden keşfediyoruz.

Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir

Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

İnfaz koruma memurları evlerine gitmeden görev yapıyor.


 

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