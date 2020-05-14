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Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi

Gül, Kovid-19 salgını sonrası yargıdaki normalleşme süreciyle ilgili hazırlıkları incelediği adliye binasında sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak çalışma ortamlarında gerekli tadilatların yapılması talimatını verdi
Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreciyle ilgili Ankara Adliyesi'nde incelemede bulundu.

Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Alkaç'tan adliyede uygulanan Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Gül, Ankara Adliyesine bağlı icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu ek hizmet binasında da inceleme yaptı.

Duruşma salonlarında ve icra müdürlüklerindeki personelin çalışma ortamında sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini belirten Gül, bu kapsamda uygunluğun sağlanması için bürolarda gerekli tadilatların yapılması talimatını verdi.

- Bakanlık, yeni çalışma modeli hazırlıyor

Normalleşme sürecine geçiş öncesinde geniş katılımlı istişare toplantılarını sürdüren Bakanlık, adalet hizmetlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren haftalık koordinasyon toplantılarında alınan tedbirleri değerlendiriyor.

Bakan Gül, cumhuriyet başsavcılarıyla video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştiriyor, hukuk dernekleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin önerilerini dinliyor.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile adalet hizmetlerinde uygulanacak yeni çalışma modeliyle ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Bakanlık, bu çalışma sonunda oluşturulacak normalleşme kılavuzunu adliye ve cezaevi personeli başta olmak üzere tüm adalet teşkilatına gönderecek.

Adalet Bakanı Gül, dün 9'uncusu düzenlenen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, noterliklerin dönüşümlü çalışma sistemine son verildiğini, yargıda normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı'nın ardından adım adım başlayacağını kaydetmişti.

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