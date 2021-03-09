Bakan Gül: Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temel hedefimiz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu ve bütün ülkelerde bu sorunun yaşandığını belirterek, "Kendi ülkemizde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması, bizim temel hedefimiz, amacımız" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, kadına yönelik şiddetle mücadelede atılan adımları destekleyecek iş birliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın birlikte imzaladığı 'Kadına Yönelik Şiddetin Suç Failleri Üzerinden Araştırılması İş Birliği Protokolü' ile ilgili Ankara Üniversitesi yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli bir başlık olduğunu söyledi.

'ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Kadına yönelik şiddetin analiz edilebilmesi için Ankara Üniversitesi ile bir iş birliği protokolünü hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Gül, yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Bu iş birliğinin mezun olduğum üniversitemizde olması da benim için ayrıca mutluluk verici. Hem üniversitenin akademik çalışmalarını hem sosyal sorumluluk anlamında çok önemli bir katkı sağlayacak bir protokolü imzalıyoruz. Bugüne kadar atılan tüm adımlarla ilgili çok önemli bir farkındalık oluşmuş olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında çok önemli adımların atılmasında öncülük etti. 6284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmeler, buna uygun yine mevzuatlar, uygulamalar, şiddeti önleme merkezi gibi yeni uygulamaları topluma kazandıran önemli adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İLE ETKİN MÜCADELE

Kadına yönelik şiddetin, insanlık suçu olduğunu ve bütün ülkelerde bu sorunun yaşandığını anımsatan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Kendi ülkemizde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması, bizim temel amacımız, hedefimiz. Bu konuda geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı da kadına yönelik şiddetle etkin mücadele önemli bir başlıktı. Ve bu çerçevede boşanmış olsa bile eşe karşı yapılan fiillerin ağırlaştırıcı şekilde cezalandırılması, yine boşanma davaları sürecinde çok makul sürede yargılamaların nihayete ermesi, tedbire ilişkin uygulamadaki sorunlar, diğer kurumlarla yaşanan yargının önüne gelinceye kadar yaşanan diğer uygulamalar gibi konularda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yine Bakanlığımız Adli Destek Mağdurları Başkanlığı'nı kurduk. Çok değerli bir heyetimiz, başkanlığımız var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Adliyede kadının, çocuğun herkesin eli, gözü kulağı olacak. Onların yalnız olmadıklarını hissettirecek. Adliyelerde bunları adım adım hayata geçiriyoruz."

'KADINLAR ÖRSELENMESİN, ŞİDDETE HİÇ MARUZ KALMASIN DERDİNDEYİZ'

Bakan Gül, toplumun sorunlarına giren tüm konuları üniversiteler ile ortak yapılacak vizyoner çalışmalarla çözmenin herkes için bir fırsat olduğunu belirtti. Şiddetin meydana gelmeden engellenmesi ve kadınların örselenmemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Bu meselenin temeline inerek, şiddet vuku bulduğunda yargı bunun cezasını verir ama biz bu olayla ilgili vuku bulmasın, meydana gelmesin, kadınlar örselenmesin, şiddete hiç maruz kalmasın derdindeyiz. Buralara insanlar niçin bu şiddete tevessül ediyorlar? Şiddet faillerini akademik bir inceleme modelinin masaya yatırılmasını amaçlıyoruz. Niçin bu şiddete başvuruyorlar? Hangi eğitim sürecinden, hangi problemlerden, sosyolojik, psikolojik toplumsal sorunlar var? Burada çok akademik bir konunun, bize, uygulayıcılarına yönelik bir politika ortaya çıkacaktır. Sadece bize değil diğer tüm ilgili bakanlıklara. Bu, bir daha başka bir kadın suça maruz kalmasın, suça hangi sebepler itiyor, işin temeline inmeye yönelik bir önemli adım, bir işbirliği protokolü hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

'CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ISLAH İÇİN ADIMLAR ATILACAK'

İmzalanan protokol ile toplumda kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin ve önemli bir akademik çalışmaya imza atılacağını sözlerine ekleyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Burada çıkan sonuçlar, hem bizim bakanlık hem tüm toplum için ümit ederim ki tedbirler alınmasına vesile olsun. O kişi cezaevinden çıkıp topluma karışacak ama çıkınca yine o kadına ya da başka bir kadına şiddet eylemine tabi olmasın diye cezaevlerinde ıslah etmek için nelere nasıl adımlar atmak gerekiyor? Rehabilitasyon çalışmalarını çıtasını nasıl yükselteceğiz? Bu anlamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz de istifade edecek. Toplumunda kadına yönelik şiddetle mücadele etkin, önemli bir akademik çalışma olacak. Ben emeği geçen başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, akademisyenlerimize, Bakanlığımızda katkısı bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir kadının şiddete maruz kalmadığı bir dünya diliyorum."

ÜNÜVAR: ŞİDDETLE MÜCADELE NOKTASINDA DAHA EMİN ADIMLAR ATILDI

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şiddetin önlenmesi için rehabilete çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Kurumlar arası iş birliği birçok sorunda olduğu gibi bu hususta da temel ve büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda yasal mevzuat çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Adalet Bakanlığı yetkilileri ile üniversitemiz akademisyenleri bugünkü iş birliği protokolü için yoğun şekilde çalıştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında çok daha emin adımlar atılacak" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve Rektör Prof. Dr. Ünüvar iş birliği protokolünü imzaladı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak yeni adımlara, hazırlanacak akademik çalışmalar ile ışık tutması planlanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi ile yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda şiddet failleri üzerinden şiddetin sebepleri, şiddeti doğuran nedenler ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yapılacak. Şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve politikalar eşzamanlı olarak yürütülecek.