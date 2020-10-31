Bakan Gül: Kardeşliğimizi suistimal etmek isteyenlere adalet izin vermeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gül, İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
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