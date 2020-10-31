Bakan Gül: Kardeşliğimizi suistimal etmek isteyenlere adalet izin vermeyecek

Adalet Bakanı Gül, depremle ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin "10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecek." dedi.