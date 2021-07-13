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Bakan Gül, Medeniyet Derneği'nin açılışını yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay'da bulunan Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Gül, Medeniyet Derneği'nin açılışını yaptı

Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği Ankara Temsilciliği'nin Kızılay'daki açılışında konuştu. Sivil toplum çalışmalarının bereketli ve mesuliyetli çalışmalar olduğunu belirten Bakan Gül, "Sivil toplum kuruluşu ne kadar özgür, bağımsız olursa ve bu konuda önerileriyle yapılması gerekenleri büyük bir öz güvenle yaparsa o derece ülkemizde sivil toplum gelişir. Ben Medeniyet Derneği'nin de bu anlamda önemli katkılar sunmasını bekliyorum" dedi.

Şair İsmet Özel'in 'Neyi kaybettiğini hatırla, nereden geldiğimizi de unutma' sözünü hatırlatan Bakan Gül; Diyarbakır'ın, Edirne'nin, Trabzon'un en ücra köşesindeki vatandaşın idealleri ve iddialarının kendilerini bugünlere getirdiğini söyledi. Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileri ulaşmasını istiyorsak nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olduğumuzu unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

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Medeniyet Derneği'nin özellikle akademik çalışmalarıyla gençlerin medeniyet duyarlılığını artıracağını dile getiren Bakan Gül, "Çok önemli gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde medeniyetimizin tahayyül ettiği, hayallerini kurduğu birçok hayal gerçek oldu. İşte Ayasofya onlardan biridir ve daha sayamayacağımız nice adımlar. 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla dünyada küresel bir adaletsizlik olduğunu ve bu adaletsizliği sona erdirecek bir medeniyeti hatırlatan anlayışı, hep beraber daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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