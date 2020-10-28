  • BIST 1.127
  • Altın 502,609
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,6993
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır" dedi.
Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı

Adalet Bakanı Gül, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle Fransız 'Charlie Hebdo' dergisi hakkında resen soruşturma başlatılmasının hatırlatılması üzerine, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır" diye konuştu. 

Hz. Muhammed'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydeden Bakan Gül, "İslam, barış dinidir ve Peygamberimizin mesajı kardeşlik üzerinedir. Bu tür dinimize yönelik saldırılar tüm İslam alemi ve bütün insanlığın kabul etmeyeceği davranışlardır. Bu tür saldırıların bütün insanlık tarafından kınanması gerekmektedir. Kınıyoruz biz de. Ne yaparlarsa yapsınlar, İslam, barış kardeşlik mesajını mutlaka bütün yeryüzüne, bütün o saldırıları yapanlara da mesajlarını iletmeye devam edecektir" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:02
  • Merdivenden zıplayarak indi, yaya ile böyle çarpıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:01
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Ekim 2020 Çarşamba 13:48
  • Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 13:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir28 Ekim 2020 Çarşamba 13:09
  • Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem28 Ekim 2020 Çarşamba 12:59
  • Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi28 Ekim 2020 Çarşamba 12:58
  • Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 12:58
  • Anamur'daki yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı28 Ekim 2020 Çarşamba 12:57
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müminler olarak bu saldırılar karşısında daha güçlü bir duruş ortaya koymak zorundayız28 Ekim 2020 Çarşamba 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti