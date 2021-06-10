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Bakan Gül: Uzlaştırmacı için hukuk fakültesi mezunu şartını getireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza muhakemesinde bundan sonra uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartını getireceğiz" dedi.
Bakan Gül: Uzlaştırmacı için hukuk fakültesi mezunu şartını getireceğiz

Adalet Bakanı Gül, 'Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi' açılış törenine katıldı. Bakan Gül, yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı belgelerinin Türkiye'deki tüm taraf ve paydaşlarla bir araya gelinip, hazırlanmış belgeler olduğunu söyledi. Bu belgelerin ayrıca Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve uluslararası tüm kurum, kuruluş ve temsilcileri ile masa etrafında oturularak, görüş ve öneriler alınıp, hazırlandığını vurgulayan Gül, "Türkiye içe kapanık, statükocu, mevcut durumu ve pozisyonuyla yetinen bir demokrasi ve hukuk anlayışına sahip bir Türkiye değildir. Daha iyisinin mümkün olacağını ve uluslararası toplum ve hukuktan karşılıklı istifade edebileceği vizyonu ve inancına sahip olarak 'daha iyisine bizim ülke insanımız layıktır' anlayışıyla sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda uluslararası çok iyi uygulama örneklerini ülkemize kazandırmak adına büyük bir özgüvenle bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmaları birileri istiyor, diye değil 'milletimiz en iyisine layıktır, daha iyi bir yargı sistemini hak ediyor' düşüncesiyle yapıyoruz. 'Davalar şu tarihte bitiyor; ama şu tarihte bitemez mi, daha adil kararlar daha makul sürede nasıl verilir' tüm bunların arayışı içindeyiz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ UZLAŞTI'

Bakan Gül, 2007 yılından itibaren bugüne kadar toplam 993 bin 58 dosyada mağdur ile şüphelinin uzlaştığını hatırlatarak, "Başka bir deyişle en az 2 milyon kişi Türkiye’de uzlaşma sağlamıştır. Böylece 2017 yılında yüzde 80 ile başlayan müzakere başarı oranı 2020 yılında yüzde 85'e ulaşmıştır. Görüldüğü gibi uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi yaygınlaşan bir usul ve yöntemdir" dedi.

UZLAŞTIRMACIDA HUKUK FAKÜLTESİ ŞARTI

Adalet Bakanlığı bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin kurumsal yapıyı güçlendireceklerini söyleyen Bakan Gül, "Ceza muhakemesinde bundan sonra uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartını getireceğiz. Çünkü bu bir yargısal sürecin parçasıysa bu yargısal süreçte hukuk fakültesi mezunları bu uzlaştırma sürecini yapabilmesi gerekir. Dolayısıyla uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartını da yakın zamanda hayata geçmesini hedefliyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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