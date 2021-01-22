Bakan Gül'den flaş açıklama! Bakan Soylu'nun annesine hakaret edilmişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyada yapılan çirkin saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, AYM'nin Berberoğlu kararına ilişkin, "Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.

Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir" açıklamasını yaptı.

HAK ETTİĞİ CEZAYI BULACAĞINA İNANIYORUM

Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret içerikli paylaşım ile ilgili ise "Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır. " dedi.