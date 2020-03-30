Bakan Gül'den önemli açıklama: 30 Nisan'a kadar hepsi ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Kurumlarda görev alan tüm personel, evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde REsmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.

Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek.

30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır.