  • BIST 1.476,420
  • Altın 483,86
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

Bakan Gül, 2021- 2022 Adli Yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, Adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başladığını bildirdi. Her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi adliyeler, adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı, milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan onuru, insan hakkıdır. İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük. Bugüne kadar, yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, e-duruşma, e-tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikleri hep birlikte hayata geçirdik. Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde dün olduğu gibi bugün de reform irademizin arkasındayız. Şüphesiz, en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ışığında, her bir yeniliği en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde milletimize adalet hizmetini sunan bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve çok değerli personelimizin yeni adli yılını kutluyor; 'adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıya başvuran herkesin gecikmeksizin adalete erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurtulmuş: Terör bir insanlık suçudur27 Ağustos 2021 Cuma 14:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te27 Ağustos 2021 Cuma 14:15
  • AK Parti'li Turan: Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?26 Ağustos 2021 Perşembe 10:33
  • Bakan Akar'dan 'tahliye' açıklaması26 Ağustos 2021 Perşembe 10:32
  • Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz24 Ağustos 2021 Salı 13:22
  • Bakan Akar ile Ekvator Ginesi mevkidaşı Okoma, anlaşma imzaladı24 Ağustos 2021 Salı 09:54
  • İbrahim Kalın: Mülteciler üzerinden yürütülen nefret siyaseti, vicdan kararmasıdır24 Ağustos 2021 Salı 09:45
  • Bakan Yanık: Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklar takip edilecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:51
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev’de23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:45
  • Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti