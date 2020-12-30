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Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.
Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Sırasıyla Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, parti toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, pazartesiyi salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız" diye konuştu.

KARADENİZ’E DEMİRYOLU MÜJDESİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaismailoğlu, Karadeniz'e demiryolu müjdesi verdi. Karaismailoğlu, "Demiryolu yatırımlarına verdiğimiz önemi sürekli bahsediyoruz. Orada bir eksiğimiz var. Burada yüksek ve yolcu kapasitelerini artırarak vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. En büyük planlamalar burada yapılıyor. Bu yatırımları Türkiye Lojistik Planı çerçevesinde yapıyoruz. Bunun fizibiliteleri yapılıyor, yolcu-yük analizleri yapılıyor. Bunun sonucuna göre yatırımları sıralaması ve yatırımların şekli şemaili ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Şu anda Ankara-Delice-Samsun hızlı tren projesinin devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Peşinden Samsun-Ordu projemiz vardı o da bilgimiz dahilinde. Samsun-Sarp Demiryolu şeklinde çalışmaya başladık. İnşallah onu da birlikte çalışacağız. Bunun ilk etabı da Samsun-Ordu demiryolu da olabilir. Demiryolu yatırımları olması gereken yatırımlar ama hem zaman isteyen hem maliyet açısından büyük yük getiren projeler. Fizibilite çalışmalarına göre zamanı geldiğinde bunları bir bir vatandaşımıza kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.

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