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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 25 Ağustos'ta hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1 Nisan'da yapımına başlanan İncek Yargıtay Kavşağı'nı 25 Ağustos itibarıyla tamamlamayı ve vatandaşların hizmetine açmayı hedeflerini bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 25 Ağustos'ta hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İncek Yargıtay Kavşağı'ndaki çalışmaları incelemesinin ardından yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile yapımı devam eden yeni Yargıtay binasını gezdi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, İncek Yargıtay Kavşağı'nın, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu güzergahı günde ortalama 47 bin aracın kullandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, Yargıtay'ın yeni yerleşkesinin de faaliyetlerine başlamasıyla bu yoğunluğun daha da artacağına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, "Bu nedenle yeni Yargıtay binası ve onun giriş çıkışı da dikkate alınarak projelendirdiğimiz kavşakla yoğunluğu düzenleyerek, trafiğin kesintisiz, güvenli ve akıcı seyretmesini sağlayacağız. 1 Nisan'dan beri devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarında artık sona gelindi." dedi.

İncek Yargıtay Kavşağı'nı Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'nda inşa ettiklerini anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yargıtay Kavşağı ile amacımız, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak, bu bölgeyi kullanan sürücülerimize nefes aldırmak. Yeni adli yılın başlama dönemi olan eylül ayında Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Burada da hedefimiz, yapım çalışmalarımızı 25 Ağustos itibarıyla tamamlamak. Bu doğrultuda 7/24 esasıyla faaliyetlerimiz sürüyor. İncek Yargıtay Kavşağı, 25 Ağustos'ta hizmete girecek."

Karaismailoğlu, kavşağın hizmete alınmasıyla bölgede yaşayan vatandaşların Yargıtay'ın artıracağı trafik yoğunluğundan etkilenmemelerini hedeflediklerine belirterek, yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarıp, trafiğin yoğun olduğu bu noktada yaşanabilecek olası kazaların da önüne geçeceklerini bildirdi.

"Daha güvenli ve kesintisiz ulaşım" hedefi
Daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı tesis edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, yük ve insan taşımacılığında dijitalleşme, mobilite ve lojistik odağında yapılan projelerle bugüne dek kurulan altyapıyı katma değerli ve çağdaş hale getirdiklerini anlattı.

Karaismialoğlu, Ankara-Bala ayrımı-İncek Bağlantı Yolu Köprülü Kavşağı yapım işine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Söz konusu projemizin uzunluğu 1,5 kilometredir. Kavşak, 151 metresi kapalı kesit olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda. Bu yıl içinde 2x2 servis yolu aktif hale geldi. Toplam sayısı 666 olan ve yine toplam uzunluğu 10 bin 538 metre fore kazık imalatı ve başlık kirişleri de tamamlandı. 123 prefabrik kirişin ise üretim aşaması bitirildi. Şu anda istinat duvarı, kazı ve deplase çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor."

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