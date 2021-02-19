Bakan Karaismailoğlu: (Ankara-Kahramankazan yolu projesi) 2021 içinde 17 kilometreye ulaşacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği, önemli sanayi merkezlerine de hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolu projesine ilişkin, "2021 içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacağız" dedi.

Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 68 bin kilometrelik kara yolu ağı üzerinde 13 bin personel ve 12 bin araçla, karla, kışla mücadele ettiklerini söyledi. Söz konusu yol ağı üzerinde her hangi bir kesinti bulunmadığını belirten Karaismailoğlu, bütün yol ağını ulaşılabilir kılmak ve trafiği açık tutmak için tüm personelin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Karaismailoğlu, 440 karla mücadele merkezinde bütün çalışmaların anlık izlenerek tam bir koordinasyon sağlandığını dile getirerek, şu an için Türkiye genelinde ciddi bir aksaklık bulunmadığının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 2021 yılına da çok hızlı bir geçiş yaptıklarını söyledi.

Gelecek günlerde Ankara için çok önemli gelişmeler olacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, "Kızılcahamam Tüneli'ni Cumhurbaşkanımızın katılımıyla görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız. Bunun gibi Nallıhan yolunun da geçtiğimiz hafta ihalesini yaptık. Onu da en kısa sürede sonuçlandırıp bu bağlantıyı da kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Kahramankazan yolu projesinde ise 2021 yılı içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacaklarını ve kavşakları bitireceklerini bildirdi.

Haziran sonu hedeflerinin ise Saray Kavşağı'nın bitirilerek hizmete alınması olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Saray Kavşağı'nın çevre yolları Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Onların da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. İnşallah haziran sonunda Saray Kavşağı'nı hizmete alacağız." diye konuştu.

Seyahat süresi 35 dakikadan 20 dakikaya düşecek

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği, önemli sanayi merkezlerine de hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolu, başkentin en prestijli kara yolu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın Bolu yönünde önemli bir çıkış noktası olan proje kapsamında 28,4 kilometrelik bölünmüş yol ile 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alıyor.

Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Projede yüzde 10 gerçekleşme sağlandı.

Bu yıl projede 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar, Saray) kavşağın imalatlarının tamamlanması planlanıyor.

Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol ve kavşakların 2023'te hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.