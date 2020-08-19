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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'den Mersin ve Şanlıurfa'ya kadar ulaşım ağını sağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda devam eden çalışmaları helikopterle havadan inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde ve yol hattında helikopterle incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu'na Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yüksek hızlı demir yollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğine dikkat çekti.

'SON İNCELEMESİNİ YAPTIK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde yolunun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük kavşağı arasındaki 3'üncü kesimini ağustosun sonunda hizmete açacaklarını belirterek, "Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk" diye konuştu.

Ankara-Niğde yolunun 1,2 milyar Avro yatırım tutarı ile yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara; Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Proje ile 12 adet kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 adet viyadük, 49 adet köprü ve 75 adet üstgeçidi tamamlamış olacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU BATISINA BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, projeyi havadan helikopter ile incelemesinin ardından ana şantiyesini ve kontrol merkezini de ziyaret etti. Yatırımda gelinen son durumu yerinde inceleyen Karaismailoğlu, "Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk. Projemizde gelinen son durumu da yerinde, ilgili bakan yardımcımız ve karayolları yetkililerimiz ile inceledik. Hem ana şantiyemizi hem de kontrol merkezimizi ziyaret ettik. Ağustos ayı sonunda iki kesimde açılışı yapmak üzere tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

Söz konusu yolun açılmasıyla Edirne ve Şanlıurfa arasında kesintisiz kara yolu bağlantısının sağlanmış olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu yol ile Türkiye'nin doğusunu batısına bağlamış olacağız. Edirne ve İstanbul, Ankara ve hatta Kırşehir Şanlıurfa’yla kesintisiz otoyol ile bağlanmış olacak. Ayrıca Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde yolunun hizmete girmesiyle Marmara, Karadeniz İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağını da hizmete sunmuş olacaklarını söyledi. Yolun, Türkiye'nin hem doğu- batı koridoru, hem de kuzey- güney koridoru için önemli olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Bu vesileyle projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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