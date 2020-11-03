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Bakan Karaismailoğlu: Arama kurtarma sistemine sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu: Arama kurtarma sistemine sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi ile 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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