Bakan Karaismailoğlu: Arama kurtarma sistemine sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi ile 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."
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