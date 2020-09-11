Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattını yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.