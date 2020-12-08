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Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yollar ülkeye yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yolların, zamandan, yakıttan ve iş gücünden yıllık 18 milyar 501 milyon lira tasarruf sağladığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yollar ülkeye yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölünmüş yollarla elde edilen tasarruf miktarlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinin ekonomiye değer katmaya devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Zamandan, yakıttan, iş gücünden tasarrufumuzla çevreye katkımız arttı. Ülkemiz üretirken aynı zamanda güçlendi." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 27 bin 714 kilometreye ulaşan bölünmüş yollarla yıllık 18 milyar 501 milyon lira tasarruf sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yılda 1 milyar 882 milyon litre akaryakıttan tasarruf edildi. Bunun ekonomiye katkısı 6 milyar 905 milyon lira. 308,8 milyon saat de iş gücünden tasarruf edildi. Bunun ekonomimize katkısı ise 11 milyar 596 milyon lira oldu. 130 bin ağaca eş değer karbondioksit (CO2) tasarrufu sağlandı. Yani yıllık 3 milyon 877 bin ton daha az CO2 emisyonu salınımı oldu. Türkiye'nin doğusunu, batısını, kuzeyini ve güneyi bölünmüş yollarla birbirine bağlamaya, zamandan, yakıttan, iş gücünden tasarruf sağlayarak ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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