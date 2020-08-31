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Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu söyledi.
Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu belirterek, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinin bölgeye verdiği hasarın giderilmesi ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bölgede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Dereli’nin şehir merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde gece boyunca döşenen asfaltı yerinde inceledi.

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Yeni asfalt yolun kenarında sergilenen sel tahribatı fotoğraflarını da yakından inceleyerek kendi cep telefonuyla fotoğraf çeken Karaismailoğlu, yol çalışmalarında görev alan işçilerle sohbet ederek teşekkürlerini dile getirdi.

Çocuklarla yakından ilgilendi
Afetin hemen ardından yöreyi karış karış inceleyen Karaismailoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, onların isteklerini yerine getirdi.

Karaismailoğlu, birkaç gün önce babasının tahrip olan iş yerindeki temizleme çalışmalarında tanıştığı ve Trabzonspor'un formasını hediye ettiği Muhammet Safa Yiğit ile konuştu. Muhammet, formadan dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, ulaşım projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Giresun'daki 755 kilometrelik yol ağının selden etkilenen 316 kilometrelik bölümünü eski haline getirebilmek için Karayolları ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Giresun'da selin izlerini silebilmek ve ulaşım altyapısını eskisinden daha iyi hale getirebilmek için 174 personel ve 100 iş makinesiyle çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla yöre şartlarına uyumlu projelere öncelik vereceğiz."

"Devlet sahip çıkıyor"
Karaismailoğlu, devletin ilk günden itibaren sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve bakanlığımız olarak bütün imkanlarımızla yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun'u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız. Tüm çabamız bunun için. Giresunlu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz."

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