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Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda... Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya geldi.

Bolu Valiliği girişinde Vali Ahmet Ümit ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Bolu'da bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, "İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek. Devam eden projelerimizle ilgili gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.

Bütün amaçlarının Bolulu vatandaşların memnuniyetini, onların gönüllerini kazanmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bütün projelerinde bunun esas alındığını bildirdi.

"Ülkenin her noktasında muazzam gelişmeler var"
Bakan Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında muazzam gelişmelerin olduğuna işaret ederek, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda... Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Onların moral, motivasyon ve yaşam kalitesini güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin her noktasında bütün vatandaşları birbirine bağlayıp, dünya ile bağlantılarını sağlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bolu'da da çok önemli yatırımlarımız var. Şu anda Güney Çevre Yolu Şantiyesi'nde bulunmaktayız. 2016-2017 yılından başlayan bir süreç devam ediyor. Burada gerekli incelemeleri ve istişareleri yaptık. Boluluların nabzını tuttuk. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda burasının D-100 kara yolundan Mudurnu yolu arasındaki 3 kilometrelik kısmı Boluluların istediği şekilde yol kotunu da düşürerek, inşallah hizmete alacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Mudurnu Çevre Yolu Şantiyesine geçti. Burada incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden brifing aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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