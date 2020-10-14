Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın örnek aldığı projeler yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karada, denizde, havada, raylı sistemlerde ve hatta uzayda çok önemli projelerimiz var. Dünyanın örnek aldığı projeler yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kavşak inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında taşeron firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

'DÜNYANIN ÖRNEK ALDIĞI PROJELER YAPIYORUZ'

Bakanlık olarak karada, denizde, havada, raylı sistemlerde ve hatta uzayda çok önemli projeler yürüttüklerini belirten Karaismailoğlu, "Dünyanın örnek aldığı projeler yapıyoruz. Bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. Bütün ekip olarak bu sorumluluğu yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm projelerimizi, milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yapıyoruz" dedi.

Kahramankazan bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Bu bölgede yoğun bir çalışma var. Bulunduğumuz kavşağın önümüzdeki ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Devam eden diğer projelerimiz de bir an önce bitirilip Kahramankazan ile Ankara'nın hizmetine sunulacak. En önemli kavşaklardan bir tanesi de Saray Kavşağı. Onun da programlamasını arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Oraya da inşallah kısa sürede başlayıp hızla bitirmek için yol alacağız. Buradaki en önemli diğer projelerden biri de Kızılcahamam'ı Çerkeş'e bağlayan Kızılcahamam Tüneli. 2 bin 71 metre uzunluğundaki tünelde de çalışmalar son aşamaya geldi. Yoğun kış ayları gelmeden Kızılcahamam Tüneli'ni de milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.