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Bakan Karaismailoğlu: Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray'da Alayhan gişeleriyle birlikte otoyolun tüm kesimlerinin açılarak  Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısının sağlanacağını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu: Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Alayhan gişelerinin açılış törenine katılmak için Aksaray'a geldi. Valilik ile  Belediye Başkanlığı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, otoyolun tüm kesiminin açılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir bağlantının sağlanmış olacağını kaydetti. Ankara- Niğde Otoyolu'nun tüm kesimlerinin açılacağını belirten Karaismailoğlu, “Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz bir otoyol bağlantısı sağlanmış oluyor. Ülkemiz için gurur verici projeler. Vatandaşımız için çok büyük projeler. Yine bunun gibi ülkemizin her tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak projelerimiz var. Cumartesi günü, 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit -Akyazı etabında 72 kilometrelik kısmını hizmete açarak 400 kilometrelik Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını bitireceğiz. Bunlar, dünya ölçeğinde büyük projeler. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Bu projeler, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devam edecek. Yapım çalışmaları devam eden çok daha büyük projelerimiz var. İnşallah bunları da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız'' diye konuştu.

Projelerin ekonomiye katkısının hatırlatan Karaismailoğlu, yapım maliyetlerini getirilerinin karşılayacağına dikkat çekti.

'ANADOLUYU İSTANBUL'A HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ'

Büyük projelere devam edeceklerini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu bilgileri verdi: “Aksaray'a hızlı tren bağlantısı da sağlanacak. Hızlı trenin, Konya-Karaman arasını faaliyete almaya çalışıyoruz. Karaman-Ulukışla arasında da imalatlar devam ediyor. Ulukışla- Yenice ile Aksaray'ı da ekledik. Aksaray-Ulukışla-Yenice’yi dış kredili finansmanla ihale etmeyi planlıyoruz.  Önemli görüşmelerimiz var. En kısa sürede, sonuçlandırıp ihalemizi yapıp hizmete açmak çalışıyoruz. Hızlı trenle Aksaray'ı Ulukışla'ya bağlayacağız. Ulukışla'ya bağladığımız zaman Karaman, Konya, Ankara, oradan İstanbul, bir taraftan da güneye Mersin'e indiğimizde Mersin- Adana- Gaziantep hattı. Bu hattın ihalesi yapıldı. Uzun bir kesintisiz ulaşma alanını Aksaray'a bağlama niyetindeyiz''.

Kaynak: Haber Kaynağı
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