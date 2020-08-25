Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.