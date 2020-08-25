Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD’daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD’daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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