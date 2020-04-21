Bakan Karaismailoğlu: Hava yolu yolcularının bilet iadelerini garanti altına aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini garanti altına aldıklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini kaydeden Karaismailoğlu, söz konusu salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sivil havacılıkta yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekenin yapıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli çalışmaları yaptıklarının altını çizdi.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcun ötelendiğine işaret etti.

Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 indirime gidildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, hava yollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 milyon avro borcunun da ertelendiğini vurguladı.

İsteyen bileti açığa aldıracak

Karaismailoğlu, tüm turistik ve taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin, ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların da bir yıl ertelendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile hava yollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımız da hava yolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek."