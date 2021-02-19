  • BIST 1.558
  • Altın 397,449
  • Dolar 6,9620
  • Euro 8,4494
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Bakan Karaismailoğlu: Haziran sonu hedefimiz Saray Kavşağı'nı hizmet almak

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu projesine ilişkin, "2021 içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacağız. Haziran sonu hedefimiz ise Saray Kavşağı'nı bitirerek hizmet almak." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Haziran sonu hedefimiz Saray Kavşağı'nı hizmet almak

Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 68 bin kilometrelik kara yolu ağı üzerinde 13 bin personel ve 12 bin araçla, karla, kışla mücadele ettiklerini söyledi. Söz konusu yol ağı üzerinde her hangi bir kesinti bulunmadığını belirten Karaismailoğlu, bütün yol ağını ulaşılabilir kılmak ve trafiği açık tutmak için tüm personelin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Karaismailoğlu, 440 karla mücadele merkezinde bütün çalışmaların anlık izlenerek tam bir koordinasyon sağlandığını dile getirerek, şu an için Türkiye genelinde ciddi bir aksaklık bulunmadığının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 2021 yılına da çok hızlı bir geçiş yaptıklarını söyledi.

Gelecek günlerde Ankara için çok önemli gelişmeler olacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, "Kızılcahamam Tüneli'ni Cumhurbaşkanımızın katılımıyla görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız. Bunun gibi Nallıhan yolunun da geçtiğimiz hafta ihalesini yaptık. Onu da en kısa sürede sonuçlandırıp bu bağlantıyı da kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Kahramankazan yolu projesinde ise 2021 yılı içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacaklarını ve kavşakları bitireceklerini bildirdi.

Haziran sonu hedeflerinin ise Saray Kavşağı'nın bitirilerek hizmete alınması olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Saray Kavşağı'nın çevre yolları Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Onların da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. İnşallah haziran sonunda Saray Kavşağı'nı hizmete alacağız." diye konuştu.

SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği, önemli sanayi merkezlerine de hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolu, başkentin en prestijli kara yolu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın Bolu yönünde önemli bir çıkış noktası olan proje kapsamında 28,4 kilometrelik bölünmüş yol ile 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alıyor.

Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Projede yüzde 10 gerçekleşme sağlandı.

Bu yıl projede 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar, Saray) kavşağın imalatlarının tamamlanması planlanıyor.

Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol ve kavşakların 2023'te hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 11:49
  • Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı19 Şubat 2021 Cuma 11:47
  • Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı19 Şubat 2021 Cuma 11:42
  • Uganda 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak19 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyaya ifşa edeceğiz19 Şubat 2021 Cuma 11:19
  • Soykırımla hatırlanan Srebrenitsa'da halk 21 Şubat'ta yeniden sandığa gidecek19 Şubat 2021 Cuma 11:17
  • Bakan Soylu'dan çok sert açıklamalar: Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz19 Şubat 2021 Cuma 11:08
  • İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı19 Şubat 2021 Cuma 10:56
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak19 Şubat 2021 Cuma 10:55
  • Husiler'den BM'nin 'Marib'deki saldırıları durdurun' çağrısına kınama19 Şubat 2021 Cuma 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti