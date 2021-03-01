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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.'' dedi.
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, ''İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.'' dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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