Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlara hizmet sunmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz." dedi.

Gebze Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz karşıladı.

Daha sonra makama geçen Karaismailoğlu'na, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz tarafından vazo hediye edildi. Bakan Karaismailoğlu, Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Belediye Başkanı Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti̇ İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile fotoğraf çektirdi. Ardından Darıca Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile görüştü.

Daha sonra Gebze-Darıca Metrosu TBM Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro projesinin, ülkenin güçlü sanayisinin simgesi olan şehirlerden Kocaeli'de, ulaşım kalitesini daha da yukarılara taşıyacağını ve Gebze halkının sahil ve Marmaray ile bağlantısını kolaylaştıracağını söyledi.

Vatana olan sevgilerini lafla değil, işle çalışmayla ve projelerle ortaya koyduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Halka hizmet hakka hizmettir" anlayışıyla 19 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini, güçlendirerek yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

"Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık"

Karaismailoğlu, tüm sektörlerle birlikte 2002'den itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladıkları projelerle ülkeyi kara, hava, demir ve deniz yollarında katbekat ileriye taşıdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Geldiğimiz noktada demir ağlarla ördüğümüz Türkiye'yi, Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Ayrıca Türkiye genelinde 12 ayrı şehrimizde toplam 810 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312 kilometrelik bölümünün Bakanlığımız tarafından yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra Bakanlığımızca yapımı devam eden 11 ayrı projede, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşa ediliyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İzban projelerini hayata geçirdik. İstanbul'da 104,5 kilometreklik 7 hattın tamamını 2023'te hizmete açarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Gaziantep'te, Konya'da, Kayseri'de, Bursa'da da raylı sistem çalışmalarımız devam ediyor ve tabii Kocaeli'de…"

Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın istasyon sayısının 11, hat uzunluğunun 15,4 kilometre olarak planlandığını aktararak, ayrıca, sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yaptıklarını belirtti.

Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattının, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağını anlatan Karaismailoğlu, projeyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacaklarını kaydetti.

"Proje varsa ekonomik refah var"

Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın aynı zamanda Gar İstasyonu'nda Marmaray'a bağlanacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknolojiyle yerli ve milli teknolojiyle Türkiye'de üretiliyor. Bugün size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Proje bedeli 2,5 milyar lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023'ün ilk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimini de 2023'ün sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızın hizmete girmesiyle 2023-2048 yılları arasında yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar lira olacağını öngörüyoruz.

Bakanlık olarak, ülkemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için çalışıp, fikir ve proje üretiyor olmaktan çok mutluyuz. Proje varsa ekonomik refah var, proje varsa gelecek var, proje varsa iş, aş, ticaret var. Bugün bakıyoruz; bırakın proje yapmayı, taş taş üstüne koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor. Biz ise her gün yeni bir projeyi tamamlamanın, bir yenisine ise başlamanın heyecanıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Buraya, deyim yerindeyse ayağımızın tozuyla geldik. Önceki gün Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolumuzu hizmete açtık. Bir önceki gün Ayvalık'ta esnafımızla buluştuk. Balıkesir-Savaştepe, Balıkesir-Dursunbey kara yolu şantiyesini, son sürat devam eden çalışmalarımızı inceledik. Yurdumuzun her bir köşesinde, her yeni günde milletimizin hayır duasını almak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

Kanal İstanbul projesine değinen Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. 1973'te açılan 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan bu zihniyet hiç değişmedi. Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bugün itibarıyla metro hattı inşaatında yüzde 26 oranında ilerleme kaydettiklerini belirterek, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'ndaki bugünkü programla Darıca Sahil İstasyonu'ndan Gebze Gar İstasyonu yönünde ilk TBM makinesiyle kazıyı başlatacaklarını bildirdi.

"Ne yapıyorsak halkımızın refahının artırılması için yapıyoruz"

Bu ilk makinenin 3 bin 400 metre ilerleyerek Gebze Gar İstasyonu'na ulaşacağını anlatan Karaismailoğlu, ikinci TBM makinesinin de ağustos başında kazıya başlayacağını, her iki makinanın, 2022 yılının ilk yarısı içinde kazılarını tamamlayacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, raylı sistemleri, yapım, işletme, çevre hassasiyeti ve zaman tasarrufu bakımından "karlı sistem" olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Tüm demir yolu işletmelerimizi, önemli sanayi, ticaret, üretim ve lojistik merkezleri arasında yapıyoruz. Bu şekilde aynı zamanda, bir ulaşım modumuzu, diğer ulaşım sistemleriyle entegre, tamamlayıcı ve trafik yükünü hafifletici şekilde yapıyoruz. Ne yapıyorsak ülkemizin gelişmesi, istihdamın ve üretimin artışına katkı sağlamak için yapıyoruz. Ne yapıyorsak halkımızın refahının artırılması için yapıyoruz. 'Hizmet siyaseti' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, azimle kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Günübirlik siyasi çekişme ve kavgalardan uzak, 7/24 esasına göre, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru, diğer ulaşım modlarında olduğu gibi, ülkemizi demir yolu ağlarıyla örmeye devam edeceğiz." diye konuştu.