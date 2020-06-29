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Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek

Bakan Karaismailoğlu, Milli elektrikli trenle ilgili, "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek

Bakan Karaismailoğlu, Milli elektrikli trenle ilgili, "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir."diye konuştu.

Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Yerli ve milli tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ve beklentileri üst düzeyde karşılayacak özelliklerdedir. 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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