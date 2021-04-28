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Bakan Karaismailoğlu: Şantiyelerimiz, gençlerimiz için birer laboratuvar ve deneyim atölyesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gençleri "Birlikte İleriye Projesi"ne katılmaya davet ederek, bakanlık proje alanlarının birer deneyim atölyesi olduğunu bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu: Şantiyelerimiz, gençlerimiz için birer laboratuvar ve deneyim atölyesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gençleri, Bakanlığın projelerini ziyaret edebilecekleri ve aktif olarak yer alabilecekleri "Birlikte İleriye Projesi"ne katılmaya davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gençlerle her fırsatta bir araya gelen Bakanlık, vizyoner projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, gençlerin çalışmaları ziyaret edebileceği, fikir üretebileceği ve aktif olarak katkı sağlayabileceği "Birlikte İleriye Projesi" kapsamında ilklere imza atılıyor.

Genç kuşakların yenilikçi görüş ve önerileriyle ilerlemeyi benimseyen Bakanlık, kurulacak iletişim platformuyla geleceği şekillendirmeyi planlıyor.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilerle yürütülen proje kapsamında gençler, Bakan Karaismailoğlu ile Çanakkale 1915 Köprüsü, Zonguldak Filyos Limanı, Batman Hasankeyf Köprüsü, Bayburt Kop Tüneli ve Gümüşhane Kürtün Ayrım Kavşağı gibi projelerin şantiyelerini gezdi ve projelerin açılış törenlerine katıldı. Gençler, Karaismailoğlu'na kendilerine bu deneyimleri yaşattıkları için teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, öğrencilerin yaşadığı heyecanı gördükçe bu vatana ve millete hizmet etme şevklerinin arttığını bildirdi.

Açılış, şantiye ziyaretleri ve projelere yönelik incelemelerde ülkenin geleceği olan gençlerle sık sık bir araya gelerek, bu deneyimleri yaşamaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşümün, "Birlikte İleriye Projesi"nin ana ekseninde yer aldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Bakanlığın, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği dönüşüm yolculuğunda genç kuşakların görüş ve önerileriyle ilerleme hedefini benimsediğini, dijitalleşme, mobilite ve lojistik ortak değerleriyle de uzun soluklu bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Y ve Z kuşağı gençleri hedefleyen projeyle gençlerle uzun soluklu bir bağ kurduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Projemizin amacı 18-25 yaş grubundaki gençlerle tanışmak, onların farkındalıklarını artırıp, gençlerimizi ülkemizin yarınları olan projelerimize ortak etmek. Böylelikle onlarla uzun soluklu ve fayda sağlayacak bir bağ kuruyoruz. Proje kapsamında, tüm çalışmalarımızı 'Birlikte İleriye' söylemi altında şekillendiriyoruz. Projemizin ana kanalı ise 'www.birlikteileriye.com' isimli web sitesi olacak."

"Gençler aktif olarak projelere katkı sağlayabiliyor"
Karaismailoğlu, proje kapsamında hayata geçirilen ve geçirilecek tüm etkinlik ve çalışmalarla genç kuşakların hem birbirleriyle hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yakından tanışmasını ve etkileşim kurmasını sağladıklarını ifade etti.

Projeyle, geziler, fikir yarışmaları ve açık data yarışmaları düzenlediklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden veya yakında açılışı yapılacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın projelerine birlikte ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı bütün şantiyelerimiz, mühendislik fakültesi öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimize açıktır. Öğrencilerimiz şantiyelerimizi her zaman ziyaret edebilecekleri gibi merak ettikleri her türlü sorularına da cevap alabilecekler. Şantiyelerimiz gençlerimiz için birer laboratuvar ve deneyim atölyesidir. Onları işin mutfağına yani teoriden pratiğe, kampüsten şantiyeye davet ediyoruz."

Karaismialoğlu, projenin en önemli etkinliklerinden birinin de "Fikir Yarışmaları" olacağına dikkati çekerek, yeni projelerin hayata geçirilmesi amacıyla fikir maratonları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Söz konusu projenin diğer bir ana etkinliğinin ise "Açık Data Yarışmaları" olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından paylaşılacak açık veriler üzerinden iş vakaları genç kuşaklarla birlikte çözülecek. Bu sayede gençler aktif olarak projelere katkı sağlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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