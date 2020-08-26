  • BIST 1.093
  • Altın 452,088
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6642
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi. 
Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün sabah itibarıyla Giresun’da incelemelerde bulunan ve bölge halkı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle önce Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi. Selden etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını da inceleyen Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesine helikopterle inerek, incelemelerine burada devam etti.

4 KİLOMETRE YOL HASAR GÖRDÜ

Bakan Karaismailoğlu, Yağlıdere'deki tahribatı en kısa sürede kaldırıp, vatandaşın normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, aşırı yağış ve sel nedeniyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun etkilendiğini bildirdi. Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometre yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünün altını çizen Karaismailoğlu, "Dereli’de 1 adet köprümüz hasar gördü, 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü, 12 adet menfez hasar görerek kullanılamaz hale geldi" dedi. 

Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinde ise çalışmaların 10 kişilik ekip tarafından yerinde tespit edilerek, projelendirme çalışmalarına başlandığını kaydetti. 

'YARALAR DEVLET ELİYLE SARILACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarları tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Köy yollarındaki hasar incelemesinin de yine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi. Karaismailoğlu, "Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 köprü yıkıldı, 3 köprüde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasarlı hale gelerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale gelmiştir. Ayrıca 25 adet menfez hasarlı hale geldi. Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de şehit olan asker Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:35
  • Bakan Kurum: Giresun'da içme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:34
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:28
  • 6 ilde FETÖ’nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 24 gözaltı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:16
  • Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:16
  • Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
  • MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sultan Alparslan ve Atatürk'e rahmet diliyorum26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
  • Bakanlık, 121 dönüm tarla üzerinde oluşturulan Sultan Alparslan'ın siluetinin görüntüsünü paylaştı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:49
  • Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti