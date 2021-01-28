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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye çalışanlarıyla büyüyecek ve gelişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarıyla birlikte gelişecek. Bugün Ergün Bey ile memleketimizin, milletimizin geleceği için önemli görüşmelerde bulunacağız." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye çalışanlarıyla büyüyecek ve gelişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte ülke genelinde tüm çalışanların özverili davrandığını belirten Karaismailoğlu, "Dünyada sistemler iflas etmişken biz tüm tedbirlerimizi alarak, geçen yılı büyük başarılarla hatta dünya ölçeğinde başarılı projelerin açılışlarını yaparak geçirdik. 2021 de yine 2020 yılı gibi dolu dolu geçeceğini ocak ayı itibarıyla gösterdi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yapılan işlerde çalışanların özverili emeklerinin unutulmayacağını ifade ederek, "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarıyla birlikte gelişecek. Bugün de Ergün Bey ile memleketimizin, milletimizin geleceği için önemli görüşmelerde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunu kötüye kullanan işverenler var"
Atalay da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Türk-İş'e bağlı 9 sendikanın, 80 bine yakın üyesinin bulunduğunu belirterek, bunun, bakanlıklar arasında en yüksek üye sayısı olduğunu ifade etti.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"İşten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı. Bunu kötüye kullanan işverenler var. Ücretsiz izne çıkarıyor veya iş akdini feshediyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçi de kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. Arkadaşlarımız da bununla ilgili hazırlık yapıyorlar, kamuoyuna açıklama yapacağız."

Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili sıkıntılarda hemen netice aldıklarını belirterek, "Ben özellikle kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Görüşme daha sona basına kapalı devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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