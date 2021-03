Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin en geniş tünelinin açma çalışmasını başlattı

Eşme ilçesi Ahmetler Köyü yakınlarındaki tünel açma törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürü Eray Ünal, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın ile davetliler katıldı.



Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli kazı çalışmalarında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir tünelin kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Ulaştırma ve haberleşme de bu süreçte büyüyen ekonomimizin itici gücü olarak görülmüş, dünya ölçeğinde, muazzam bir hamle hayata geçirilmiştir. Bu hamleyle, şehirlerimize ekonomik ve sosyal canlılık kazandırılması kadar Türkiye'nin her modda dünya ile bağlantılarının güçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu süreçte her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demiryolu alanında çok büyük yatırımlar ve inovasyonlar yapılmıştır. Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 18.8'ini demiryollarına aktardık. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde her ne kadar demiryoluna önem verilmişse de 1950-2003 yılları arasında sadece 945 kilometrelik yeni demiryolu hattı yapılmıştır. Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demiryolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demiryollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demiryollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdik ve Demiryolu Reformu'nu başlattık" dedi.



'TÜRKİYE, DÜNYANIN SEKİNCİ,



AVRUPA'NIN ALTINCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ OLDU'



"Halkımızın yarım asır boyunca sürat demiryolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmekte Cumhurbaşkanı liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip oldu" diyen Bakan Karaismailoğlu, "2009 yılında hizmete açtığımız ilk projemiz olan Ankara-Eskişehir YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattından bugüne yaptığımız çalışmalarla Türkiye, dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldi. Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatları da yüksek hızlı tren hizmetini halkımız için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdi. Öyle ki, bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" diye konuştu.



"ANKARA-SİVAS YHT HATTI HAZİRAN'DA AÇILIYOR"



Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren anlamında çok önemli, büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ve Kapıkule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas hattımızda sona yaklaştık. Hattımızda son testlerimizi yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" dedi.



Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların hızla ve başarıyla sürdüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında 41 kilometre uzunluğunda 49 tünel açılacak. 23.1 kilometre uzunluğunda 56 viyadük inşa edilecektir. Toplam 115.8 milyon metreküp kazı, 47.9 milyon metreküp dolgu yapılacaktır. Şu ana kadar altyapı işlerini yüzde 42.43 oranında tamamladık. 12 bin 800 metre uzunluğunda 14 adet tünel açtık. 10 bin 150 metre uzunluğunda 18 adet viyadük inşa ettik. 66 milyon metreküp kazı yaptık ve 47.9 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik. Bugün de sizlerin huzurunda, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımızın Eşme-Salihli kesiminin en uzun tüneli olan 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin kazısına başlayacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, tünel ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "13.70 metre genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demiryolu tüneli açıyoruz. Bu tüneli, kazı çapı 13.77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Üstelik hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız. Normal şartlarda konvansiyonel metot ile sadece ana tünel 24 ay içerisinde bitebilecekken, biz hem ana tünel hem de güvenlik tünelini 12 ayda bitireceğiz" dedi.



'TEKTNOLOJİYİ ÜRETEN, GELİŞTİREN VE İHRAÇ EDEN KONUMA GELDİK'



Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak, projeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Artık teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma geldik. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda gece gündüz çalışıyoruz. Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel havacılığın merkez üslerinden biri yaptık. THY'miz dünyanın en değerli markalarından biri haline geldi" ifadelerini kullandı.



Bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Açtığımız her tünel, her köprü, her otoyolun, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine bir adım daha yaklaştırdığına inancımız tamdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ederek, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin'e, Rusya'ya seyahat ediyor. Asrın projesi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev prestij ulaşım projesini bitirdik ve halkımızın hizmetine verdik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çukurova ve Rize -Artvin Havalimanları, Ankara-Sivas, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi nicesine de devam ediyoruz. 5A uydumuzu sene başında uzaya gönderdik. Halihazırda 5B için gün sayıyoruz. Bir yandan da 6A uydumuzun montaj işlemlerini yürütüyoruz. İnşallah her daim aynı gayret ve kudretle halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, tünelin açma çalışmalarını butona basarak başlattı. Ardından da Türkiye'nin en geniş tünelini açacak olan TMB makinesini inceledi. Bakan Karaismailoğlu törenin ardından Eşme Belediyesi ile Ulubey Belediyesi'ni ziyaret etti.