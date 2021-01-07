Bakan Karaismailoğlu: TURKSAT 5A Uydusu ile öncü ülkelerden birisi olacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TURKSAT 5A Uydusu ile öncü ülkelerden birisi olacağız" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında, uzaya fırlatılacak 'Türksat 5A Uydusu' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TURKSAT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl ortaya konulan Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi doğrultusunda, insan, yük ve veri taşımacılığında katma değerli bir yönetim ve hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan; mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir strateji ile çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Bu strateji doğrultusunda, 2021 yılını Ulaştırma ve Haberleşmede Dijitalleşme Yılı olarak ilan ettik. Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar yönetim sistemlerinden hizmet noktasına kadar dijitalleşme süreçlerini planlayıp uygulamaya geçirecekler. Verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesinde, dijitalleşen altyapımızla çok daha gelişmiş bir faza geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

'5A TURKSAT FİLOSUNUN EN GÜÇLÜ UYDUSU OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, sabah 04.28 itibariyle TÜRKSAT 5A Uydusu'nu, hizmet vereceği yörüngesine fırlatacaklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak olan Türksat 5A uydumuz ile yeni K Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güç ile çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. Ayrıca 30 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A Uydumuzun manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'da ki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk" diye konuştu.

'UYDU 4 AY 20 GÜN SONRA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK'

Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine fırlatılacağı anları canlı yayınlarla Türksat tesislerinde kurulan uzay küresi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyerek, "Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu 31 derece Doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

'YENİ FREKANS HAKLARI ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, yörüngesine fırlatacağımız Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ardından uzaydaki aktif haberleşme uydu sayısının 4'e çıkacağını hatırlatarak, "Ardından Türksat 5B uydumuz gelecek. Türksat 5B'nin yapım çalışmaları da sona yaklaştı. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B ile de ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız. Türksat 5A ve ardından Türksat 5B uydularımızın hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde etmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'TURKSAT 6A 2022 YILINDA FIRLATILACAK'

Karaismailoğlu Türksat 6A'nın da müjdesini vererek 2022 yılında uzaya göndermeyi hedeflerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haberleşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiye'mize çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır. İnşallah, medarı iftiharımız Türksat 6A'yı 2022 yılında tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıldönümünde, kendi uydusunu yapabilen Dünya'nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız."