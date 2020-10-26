Bakan Karaismailoğlu: 'Uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında kent merkezindeki hızlı tren istasyon yeri, Afray banliyö hattı ve Şuhut şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Afyonkarahisar- Şuhut karayolu şantiyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu Şuhut yolu, maalesef biraz uzun sürmüş olmasına rağmen inşallah burdan vereceğimiz hız, buraya göstereceğimiz önem dikkatlice, titizlikle takip edeceğiz. Sıkıntıları bir an önce bertaraf edip inşallah Afyonkarahisarlıların, Şuhutluların ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Projenin önemini yerine geldikçe daha da anladık. İnşallah bütün ekip olarak buranın en kısa zamanda bitirilip hayata kazandırılması için bir an önce atılımlara ve girişimlerde bulunacağız. Ondan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİR TANESİ’

Demiryolu bakımından önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar’da çok önemli gelişmeler olacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Gerek şehir içerisinde raylı sistemle ilgili çalışmalarımız, gerek ülkemizin ve dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi olan Ankara- İzmir hızlı tren hattıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onların da önümüzdeki günlerde arazide ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini sizler de göreceksiniz” diye konuştu.

KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ’NDE İNCELEME

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü’ne ziyaret ve incelemelerde de bulundu. Bakan Karaismailoğlu köprü boyunca yürüyüp, incelemelerini sürdürdü. Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti’li Fatih Kayacan tarafından Bakan Karaismailoğlu’na şilt hediye etti.